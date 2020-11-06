В центре Челябинска закроют еще один выход из подземного перехода

Выход из подземного перехода на площади Революции закроют на ремонт Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С субботы, 7 ноября, на площади Революции закроют выход из подземного перехода, который ведет к музею изобразительных искусств. Как сообщили в мэрии, переход закрыли на ремонт и откроют после окончания работ.

— Выходы на трамвайную остановку и к бывшему магазину «Ритм» работают в обычном режиме, — сообщили в администрации Челябинска.

Напомним, в октябре на площади Революции появился единственный наземный переход, его положили через улицу Цвиллинга. Когда ремонт подземного перехода закончится, челябинцам снова придется спускаться вниз, чтобы попасть на трамвайную остановку.

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