Хотел проскочить на желтый: в Челябинске грузовик влетел в иномарку

На пересечении улицы Курчатова и Свердловского проспекта грузовик врезался в иномарку. Фото: кадр из видео vk.com/ЧП | ДТП Челябинск

Сегодня, 6 ноября, грузовик врезался в Ford Ranger, когда тот заворачивал со Свердловского проспекта на улицу Курчатова. Авария попал на камеру видеорегистратора.

На кадрах видно, как водитель иномарки начинает заворачивать, затем притормаживает перед пешеходным переходом. В этот же момент по Свердловскому проспекту едет грузовик. Видимо, чтобы проскочить на желтый, водитель не настал притормаживать, а потом заметил иномарку и попытался ее объехать. Однако избежать аварии не удалось.

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