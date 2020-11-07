С начала пандемии число зараженных коронавирусом перевалило за 21,5 тысяч человек.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Челябинской области за сутки зарегистрированы 185 новых случаев коронавируса, в том числе COVID-19 выявили у одного школьника. С начала пандемии число заболевших достигло 21 508. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
За прошедшие сутки умерли семь пациентов — три мужчины и четыре женщины. У всех был диагностирован COVID-19, но причиной смерти стали другие заболевания:
— ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз коронарных артерий — 67-летняя пациентка.
— сахарный диабет с осложнениями, постинфарктный кардиосклероз — пациентка, 69 лет;
— сахарный диабет, ишемическая кардиомиопатия — пациент, 64 года;
— ишемическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь с поражением сердца — пациент, 81 год;
— ишемическая кардиомиопатия, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий — пациентка, 80 лет;
— мелкоочаговый кардиосклероз, легочно-сердечная недостаточность —пациент, 80 лет;
— сахарный диабет с осложнениями, ишемическая кардиомиопатия — пациентка, 83 года.
Больничные палаты при этом покинули 65 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 15 618 человек. Под присмотром врачей остаются 5 163 зараженных.
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