С начала пандемии число зараженных коронавирусом перевалило за 21,5 тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области за сутки зарегистрированы 185 новых случаев коронавируса, в том числе COVID-19 выявили у одного школьника. С начала пандемии число заболевших достигло 21 508. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки умерли семь пациентов — три мужчины и четыре женщины. У всех был диагностирован COVID-19, но причиной смерти стали другие заболевания:

— ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз коронарных артерий — 67-летняя пациентка.

— сахарный диабет с осложнениями, постинфарктный кардиосклероз — пациентка, 69 лет;

— сахарный диабет, ишемическая кардиомиопатия — пациент, 64 года;

— ишемическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь с поражением сердца — пациент, 81 год;

— ишемическая кардиомиопатия, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий — пациентка, 80 лет;

— мелкоочаговый кардиосклероз, легочно-сердечная недостаточность —пациент, 80 лет;

— сахарный диабет с осложнениями, ишемическая кардиомиопатия — пациентка, 83 года.

Больничные палаты при этом покинули 65 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 15 618 человек. Под присмотром врачей остаются 5 163 зараженных.

В Челябинской области снизился коечный фонд после взрыва в ковидном госпитале. Но власти уверяют, он вырастет уже на следующей неделе.

Школьников в Челябинской области не будут переводить на дистант после каникул. По мнению чиновников, оснований для этого пока нет.

В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 15 ноября. В регионе запрещено проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Аналогичные ограничения в регионе действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта.

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