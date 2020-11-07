Мужчина сам снял сбережения и уже через банкомат чужого банка перевел деньги мошенникам, чтобы «сохранить» накопления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске 64-летний мужчина под предлогом предотвратить хищение сбережений с его счета перевел лжесотрудникам банка 450 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Заявление от жертвы аферистов поступило в Ленинский отдел полиции. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что неизвестные пытаются получить доступ к банковским счетам потерпевшего и похитить его накопления. Чтобы не потерять деньги якобы необходимо проследовать в отделение банка, снять сбережения и перевести их на безопасный счет, открытый для таких целей в другом банке.

— Доверчивый мужчина, из-за страха потерять деньги, неукоснительно следовал всем указаниям мошенника, — рассказали в пресс-службе городской полиции. — Он снял со своего счета 450 000 рублей. Затем пришел к банкомату другого банка, через который совершил 30 переводов по 15 000 рублей на указанный мошенником счет.

На следующий день тот же лжесотрудник позвонил снова. Сказал, что неизвестные пытаются оформить на имя мужчины кредит по якобы выданной им ранее доверенности. Чтобы этого не случилось, челябинцу рекомендовали лично прийти в отделение банка и самому оформить потребительский кредит на максимальную сумму. Собеседник был очень убедителен. Мужчина получил на работе справку о доходах и пошел в банк.

— Сообщив о своих намерениях сотрудникам банка и рассказав им о звонках из службы безопасности, в кредитном учреждении его заверили, что никаких попыток оформить на его имя кредит со стороны третьих лиц не было и, скорее всего, он общался с мошенником, — уточнили в управлении МВД по Челябинску. — После чего мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве по части 2 статьи 159 УК РФ, максимальная санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

В полиции призывают людей к бдительности и еще раз напоминают, что в подобных случаях следует прерывать разговор и перезванивать в банк самостоятельно и никому не говорить коды банковских карт и пароли, присланные в СМС-сообщениях. Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству.

В октябре в Челябинске 42-летняя женщина под предлогом отмены операции по оформлению кредита перевела мошенникам около двух миллионов рублей.

В аналогичную ситуацию год назад попала 63-летняя жительница Снежинска. Она перевела мошенникам почти 3 миллиона рублей. Она попалась на распространенную схему, когда аферисты представляются банковскими работниками и предупреждают, что неизвестные пытаются украсть деньги с карты.

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