Вернуть к жизни людей не удалось. Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской области.

Пожар в одном из многоквартирных домов по улице Кирова в Магнитогорске ночью 7 ноября унес жизни двух человек. Попытки реанимировать мужчину и женщину оказались безуспешными. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Сообщение о пожаре поступило в 1:39. На место выехали представители чрезвычайного ведомства — 11 человек на трех машинах — и другие экстренные службы.

— Прибывшие на место пожарные наблюдали задымление на втором этаже, — рассказали в пресс-службе регионального МЧС. — Оперативно были организованы поиски людей. Через несколько минут обнаружили мужчину и женщину без признаков жизни. Реанимационные мероприятия оказались безуспешными. Врачи прибывшей скорой помощи констатировали смерть.

По предварительной информации, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

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