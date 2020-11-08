Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства, на 8 ноября в регионе зафиксировано 21 694 случая COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли у 186 южноуральцев. Из больничных палат выписали 25 человек, а всего с начала пандемии выздоровели 15 643 пациента. Под присмотром врачей остаются 5 317 заболевших.

Коронавирус продолжает уносить жизни людей. За прошедшие сутки в регионе умерли 7 человек, у которых был диагностирован COVID-19. У всех пациентов он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам:

— хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь — мужчина, 55 лет;

— хронический лейкоз — женщина, 62 года;

— сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий — мужчина, 71 год;

— сахарный диабет с множественными осложнениями, ишемическая кардиомиопатия — женщина, 87 лет;

— ишемическая кардиомиопатия, кардиосклероз — женщина, 71 год;

— постинфарктный кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность — мужчина, 80 лет;

— сахарный диабет с осложнениями, ишемическая кардиомиопатия — женщина, 73 года.

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