Генеральная прокуратура назвала причину взрыва газа, после которого погибли челябинка с двумя детьми

Тела матери и дочери нашли во время тушения пожара Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Генеральная прокуратура назвала причину взрыва газа в частном доме Челябинска, после которого погибла мама с двумя детьми. По данным ведомства, трагедия могла произойти из-за неправильной установки оборудования.

— По предварительным данным, имевшиеся в доме газовые котел и плита были установлены кустарным способом, — сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. — Договор на техническое диагностирование с обслуживающей организацией сетей газоснабжения дома собственниками не заключался.

Помимо этого, прокуратура проверяет соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе установку и эксплуатацию отопительных и нагревательных элементов.

Напомним, трагедия произошла 4 ноября — в частном доме по улице Даурской взорвался газ. Сотрудники МЧС тушили пожар и обнаружили тела мамы с 13-летней дочерью. 7-летнего сына погибшей госпитализировали, но спасти его не удалось. Глава семьи в момент происшествия находился на работе. Мэрия Челябинска заявила, что возьмет на себя все расходы по погребению погибших.

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