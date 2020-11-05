Чтобы не было пустого беспокойства: чиновники расскажут горожанам, когда и где пройдет санитарная вырубка деревьев

Чиновники челябинской мэрии, отвечающие за благоустройство, изменили подход к разъяснительной работе. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», законную вырубку зелени отныне в превентивных целях анонсируют заблаговременно с информационной поддержкой в СМИ.

— Иными словами, стали умнее и предупреждают горожан, чтобы не было склок и пустого беспокойства. А беспокоиться действительно не о чем: в срок до 15 ноября подрядчики ликвидируют больные и аварийные стволы. Контракты предполагают и санитарный снос, и компенсационное озеленение. Так, на улице Труда высадят молодые ивы, на улицах Елькина, Худякова и Тимирязева — липы, — добавляют авторы «Челябушки». — Раньше челябинцы узнавали о вырубках разве что по визгу пилы за окном, то есть по факту — никто не утруждался оповещать заранее, договоренности исполнялись молча, провоцируя народный гнев. И даже если это делалось по официальному разрешению, то неприятный осадочек оставался.

В администрации города подчеркнули, что на все деревья, которые планируют снести, уже получены разрешения.