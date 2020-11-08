В Магнитогорске водители Яндекс.Такси начали помогать врачам добираться до пациентов

Автомобили обрабатывают дважды в день Фото: администрация Магнитогорска

В Магнитогорске машины сервиса Яндекс.Такси начали помогать медикам скорой помощи. Об этом сообщает администрация Магнитогорска в своем телеграм-канале. Водители доставляют врачей к пациентам на дом.

— Уже привлечены девять машин с повышенными мерами безопасности, — сообщает мэрия Магнитогорска. — С 1 ноября сервис выполнил 471 вызов.

Между водителем и врачом установлен защитный экран Фото: администрация Магнитогорска

Все автомобили тщательно обрабатываются дважды в день, водители имеют при себе средства защиты, а в салоне машины установлен защитный экран, который отделяет врача от шофера. Напомним, минздрав Челябинской области договорился с сервисом Яндекс.Такси о совместной работе в период пандемии. Таксисты помогают врачам добираться до пациентов, чтобы разгрузить работу скорой помощи.

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