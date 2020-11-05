Труд по плану предстоит тяжелый: Челябинская область заходит в нацпроект о туризме

Для туристической сферы Челябинской области наступают позитивные перемены. Во-первых, регион заходит в новый нацпроект о туризме, поданы заявки на сопутствующее финансирование. Во-вторых, известные точки притяжения — «Солнечную долину», озеро Тургояк, нацпарк «Таганай» — свяжет обустроенная пешая тропа протяженностью 140 километров. В-третьих, губернатор Алексей Текслер включен в правительственную комиссию по развитию туризма в России. В дополнение к этому городской телеграм-канал «Челябушка» напоминает о создании рекреационного маршрута «Горный Урал».

— Не одни мы усмотрели в обозначенных заголовках нечто общеукрепляющее. Прорисовывается четкий план. Иногда единственный способ заполучить поддержку в какой-то сугубо провинциальной и не шибко удачной сфере — очутиться в составе важной федеральной комиссии. Когда еще говорить о внутреннем туризме, как не при закрытых наглухо внешних границах? — добавляют авторы «Челябушки». — Другое дело, что мечтают отдохнуть в Челябинске, судя по опросам, лишь 2% респондентов, поэтому труд по плану предстоит тяжелый.