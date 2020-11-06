История не кончится: общественники предполагают, что не всем горожанам понравится то, что появится на месте закрывшегося автовокзала «Юность»

Фото: Архив КП.

Спорный автовокзал у дворца спорта «Юность» в Челябинске все-таки закроют и уберут. Пассажиропоток распределят между автовокзалами «Северные ворота» и «Южные ворота». Общественников порадовал тот факт, что власти прислушались к мнению горожан, которых не устраивали рейсовые автобусы в центре города. А что появится вместо автовокзала? И понравится ли это челябинцам? Пока неизвестно.

— Ликовать, прямо скажем, рановато — до февраля, когда кассы и платформы должны перестать функционировать, столько воды утечет, предлагаем спокойно дождаться полной ликвидации. Вспоминать, кому в Челябушке принадлежат вокзалы и кто ссорился за территории, конечно, увлекательно, но главное не это. Решение принято по результатам электронного голосования на портале «Активный житель 74». Нынешнее распоряжение областных властей вытекло оттуда — общественное мнение услышано, — пишут авторы городского телеграм-канала «Челябушка». — Так или иначе, а 10 лет вокзал у «Юности» просуществовал, надо отдать должное. Уезжали, приезжали, работали как часы. То, что объект портил облик исторического центра — несомненно. И, увы, с исчезновением автопарка под окнами спортзалов история не кончится. Свято место пусто не бывает, на площадке появится что-нибудь еще и всегда найдутся несогласные. Напомним, рядом РЦ «Мегаполис», огромное колесо обозрения и вполне могут материализоваться мысли о шумном парке аттракционов.

В администрации города сообщают: перенос автовокзала решит проблему автомобильного перегруза центра города, а еще воздух станет чище.