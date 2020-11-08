В Челябинской области 9-летнего мальчика на надувной лодке унесло ветром

Мальчик пытался вернуться с помощью весел Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Инцидент произошел на озере Мисяш в Чебаркульском районе Челябинской области. Папа вместе с 9-летним сыном приехали на водоем с надувной лодкой. Они накачали судно, а пока родитель буквально на несколько минут отвлекся, мальчишку на лодке унесло сильным ветром. Школьник пытался вернуться к берегу с помощью весел, но его усилий не хватило. Опасности всей ситуации добавлял тот факт, что мальчик был без спасательного жилета.

Отец обратился за помощью в МЧС, чтобы спасти сына. Четверо спасателей эвакуировали мальчика на моторной лодке и отбуксировали надувное судно к берегу. К счастью, медицинская помощь ребенку не понадобилась, он отделался испугом.

— Специалисты «чрезвычайного» ведомства провели беседу с родителем, чтобы подобное не повторилось впредь, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сейчас в Челябинской области проходит акция «Безопасный лед». Сотрудники МЧС России каждый день проводят профилактические рейды на реках и озерах, информируют граждан об опасностях, напоминают о безопасном поведении.

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