Чтобы стартапы приживались здесь: общественники положительно отметили реализацию проекта «Открытый город»

Фото: instagram.com/innopolis

В конце рабочей недели власти Челябинской области заявили о готовности обеспечить функционал для реализации проекта «Открытый город» в Миассе. Прообразом его является казанский Иннополис. Как подчеркивают авторы городского телеграм-канала «Челябушка», проект не лишен амбиций, адекватных инвесторов и предусматривает комплексную застройку на 63 тысячи квадратных метров вокруг «Солнечной долины».

— Не годится заранее сравнивать будущий рай для айтишников местного разлива с Иннополисом или Сколково, но потенциал у него, разумеется, есть. Миасс недалеко от Челябинска, не засекречен, третий по численности населения в регионе, там благоприятная окружающая среда (поблизости нацпарк, Тургояк, та же «солнечная» горнолыжка). Из предприятий рядом будут КБ имени Макеева и автозавод «Урал», — добавляют в «Челябушке». — Разговоры о предотвращении утечки мозгов сводятся к поддержке науки и техники. В нашем случае отличным вариантом оказалась бы подобная база, куда бы стекались разработки и спецы (не зря же их ежегодно выпускает ЮУрГУ), чтобы стартапы приживались здесь, а не мигрировали за «плюшками» в Москву. При сохранении налогового маневра в таком раю им светит только выгода.