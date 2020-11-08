Роспотребнадзор подвел итоги «горячей линии» по коронавирусу в Челябинской области

Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Роспотребнадзор по Челябинской области с 26 по 31 октября проводил «горячую линию» по коронавирусу. Южноуральцы могли получить консультацию по любым вопросам, связанным с пандемией. Чаще всего жители региона интересовались, как им получить постановление на изоляцию — количество таких обращений составило 40% от общего числа.

Еще 35% звонков были связаны с открытием или продлением листков нетрудоспособности, были и вопросы о сроках проведения лабораторного обследования больных. Третье место по популярности заняли общие вопросы доступности медпомощи и лечения коронавируса.

Помимо этого, южноуральцы сообщали, что им отказывают открывать больничный в медицинских организациях, а также интересовались эпидемиологической ситуацией в регионе и вопросами проявления и лечения COVID-19.

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