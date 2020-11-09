Обслуживание маршрута №86 в Челябинске занимается ООО «Автолига», но перевозчика могут лишить такого права. Фото: управление транспорта Челябинска / Vk.com

В Челябинске из-за жалоб челябинцев на сбои в работе маршрута №86 «Мехколонна – Шершни – Мехколонна» рассмотрят вопрос об отзыве свидетельства у частного перевозчика ООО «Автолига». Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщил главный специалист городского управления транспорта Евгений Талыпов.

— Участились обращения от пассажиров с жалобами на нестабильную работу маршрута №86, — рассказал Евгений Талыпов.— Оперативный мониторинг показал, что маршрут работает с увеличенными интервалами до 40 минут, что является нарушением условий свидетельства на право обслуживания данного маршрута. При этом на конечной остановке «Мехколонна» выявили более 20 стоящих машин. Поскольку перевозчик не способен обеспечить стабильную работу маршрута, мы рассмотрим вопрос об отзыве свидетельства.

В управлении транспорта отметили также, что альтернативным вариантом для людей может стать автобус №2 «Мехколонна – ЮУрГУ». На него уже вывели дополнительные машины. Стоимость проезда – 23 рубля, действуют льготы и транспортные карты.

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