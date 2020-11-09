Водитель иномарки погиб после столкновения с маршруткой в Челябинске

Авария произошла на перекрестке Фото: пресс-служба ГИБДД

Авария произошла 8 ноября в 05:20 на улице Героев Танкограда. Как сообщает ГИБДД, 49-летний мужчина за рулем автобуса «ПАЗ» поворачивал налево и не пропустил Volkswagen Passat, который ехал навстречу. Столкновения избежать не удалось — автобус буквально вмял иномарку в сторону забора на дороге.

— В результате ДТП 52-летний водитель автомобиля Volkswagen скончался в лечебном учреждении от полученных травм, — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Водитель иномарки скончался в больнице Фото: пресс-служба ГИБДД

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Автобус «ПАЗ», попавший в ДТП, ходил по маршруту № 86, но авария произошла в нерабочее время, поэтому пассажиров в салоне не было .

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