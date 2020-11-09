«Выбегали на помощь без масок»: в Челябинске наградят медиков и волонтеров, помогавших после кислородной станции в ГКБ№2

С эвакуацией пострадавших помогали все, кто мог Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Медики, представители студенческих отрядов и волонтеров, которые принимали активное участие в эвакуации пострадавших и устранения последствий после взрыва в ковидном госпитале Челябинска, получат награду от города. Поручение составить списки отличившихся дала мэр Наталья Котова.

— Наградим за отважное поведение тех, кто принимал активное участие. Это и медики, и студотряды, и представители организаций. Не забудем и студентов-спортсменов со стадиона Елесиной. Без масок, без защиты они сразу бросились помогать, — сказала Наталья Котова.

Ранее к губернатору Челябинской области Александру Текслеру обратился один из подписчиков его аккаунта в сети Инстаграм с просьбой наградить медиков.

— Все службы, которые были подняты по тревоге, сработали профессионально. Но коллектив больницы заслуживает особой благодарности. В экстренной ситуации они не паниковали. Бережно эвакуировали пациентов, организовали их транспортировку. Медики действовали как настоящие спасатели. При этом позаботились о каждом больном. Мы их обязательно наградим!, — сообщил глава региона.

Мы собрали всю информацию по взрыву 31 октября 2020 в ГКБ №2.

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