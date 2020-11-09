Под присмотром врачей в Челябинской области остаются 5 452 зараженных COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области за сутки зарегистрированы 189 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет ни одного школьника. С начала пандемии число заболевших достигло 21 883. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки умерли шесть человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались три пациента. Им было 44, 48 и 69 лет.

Причиной смерти остальных зараженных коронавирусом стали другие заболевания:

— хронический гломерулонефрит, легочно-сердечная недостаточность —женщина, 50 лет;

— ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз коронарных артерий — женщина, 82 года;

— сахарный диабет с множественными осложнениями, кардиосклероз —женщина, 59 лет.

Больничные палаты при этом покинули 48 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 15 691 человек. Под присмотром врачей остаются 5 452 зараженных.

В Челябинской области снизился коечный фонд после взрыва в ковидном госпитале. Но власти уверяют, он вырастет уже на следующей неделе.

Школьников в Челябинской области не будут переводить на дистант после каникул. По мнению чиновников, оснований для этого пока нет.

В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 15 ноября. В регионе запрещено проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Аналогичные ограничения в регионе действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта.

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