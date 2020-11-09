Челябинцы стали в три раза чаще обращаться к психологам из-за коронавируса

По мнению аналитиков, на психологическое состояние людей влияет и удаленка, на которую многие сейчас переходят. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске с началом второй волны коронавируса вырос спрос на услуги психологов. Причем, по сравнению с осенью прошлого года он поднялся на 125% — почти в три раза. А по сравнению с этой весной — на 6%. К такому выводу пришли аналитики. По их словам, запрос на психологическую помощь с наступлением осени традиционно растет. Но в этом году он резко обострился.

— Росту интереса к консультациям способствуют сразу несколько факторов: это и тревожность из-за пандемии, и невозможность проводить время привычным образом из-за ограничений и переработки, связанных с удаленной работой, а также чувство одиночества у тех, кто живет один и больше не ходит в офис, — объясняет Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов Авито Услуги — сервиса, который провел исследование.

Подросло соответственно и число предложений консультаций психологов. При этом цены на услуги не изменились — один сеанс в Челябинске стоит 600 рублей.

Также сейчас вырос спрос на антистресс-товары: подушки, спиннеры, магнитные головоломки, слаймы и сквиши — игрушки, которые нужно мять в руках.

Услуги психологов резко стали востребованы по всей стране. По запросам на психологическую помощь лидируют Москва и Санкт-Петербург, востребованность консультаций растет также в Сибири, в Поволжье и других городах Урала.

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