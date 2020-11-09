«Жители должны знать»: челябинцам расскажут, как и за что наказывают дорожников

Недоделки дорожников станут известны горожанам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске за минувшую неделю компаниям, которые занимаются содержанием городских дорог, выдано 40 предписаний на устранение нарушений. Об этом сообщил председатель Комитета по дорожному строительству Ринат Кучитаров.

Глава Челябинска Наталья Котова попросила рассказывать жителям, за что дорожники получают выговоры и как устраняют нарушения.

— Жители должны знать, за что выносится предписание дорожникам. А то складывается впечатление, что не они привлекаются к ответственности. Жители начинают говорить, что-то не доделано, где-то объекты не сданы. Если вынесли предписание — публикуйте все обоснования: кому, какие замечания, какие штрафы, когда будут устранены. Это нужно выдавать в эфир, — сказала Котова.

По информации Кучитарова, за неделю ямочный ремонт провели на 2 000 кв. метров дорог, вывезено 519 кубометров мусора и 453 кубометра грязи. В среднем ежедневно на дорогах Челябинска работает 64 единицы уборочной техники и 10 пылесосов.

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