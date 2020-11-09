Власти Челябинска объявили даты окончания ремонта в пострадавших от взрыва квартирах

Фасад дома тоже приведут в порядок. Фото: пресс-служба Администрации Челябинска

К концу недели жильцы четырех квартир дома на Ленина, 82а смогут вернуться домой. Как сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, к этому времени там будет закончен ремонт.

— Полностью завершено остекление квартир и подъезда — вставлено 55 оконных блоков. Ведем ремонт в подъезде и на фасаде, — добавил Александр Астахов.

В доме уже восстановлены все окна. Фото: пресс-служба Администрации Челябинска

Он также сообщил, что продолжается ремонт на этажах ГКБ №2, вставлено 93 из 110 окон.

Почти все окна в ГКБ №2 восстановлены. Фото: пресс-служба Администрации Челябинска

Материальная помощь оказана четырем семьям. Как уточнил замглавы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев, выдано 32 продуктовых и 32 санитарно-гигиенических набора.

Мы собрали всю информацию по взрыву 31 октября 2020 в ГКБ №2.

ГКБ №2 активно восстанавливают. Фото: пресс-служба Администрации Челябинска

Ремонт на этажах больницы продолжается. Фото: пресс-служба Администрации Челябинска

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