Чтобы отдыхающие не перепутали баки, контейнеры оборудовали информационными табличками. Фото: Виталий Безруков. Об экологии официально / Telegram.com

В челябинском городском бору установили баки для раздельного сбора мусора. Контейнеры для металла, пластика, стекла и пищевых отходов с информационными табличками над каждым из них появились на новой экологической тропе. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщил заместитель министра экологии области Виталий Безруков.

Четыре бака для раздельного сбора мусора разместили в конце новой экологической тропы «Спортивная» около станции «Водная» детской железной дороги. Ее в городском бору открыли в августе текущего года.

Цветовую гамму выбрали экологичную. Фото: Виталий Безруков. Об экологии официально / Telegram.com

— Новая экотропа стала первой площадкой для размещения контейнеров для раздельного сбора мусора, — рассказал Виталий Безруков. — Со временем такие баки появятся при входе и выходе в другие парки региона, имеющие статус особо охраняемых природных территорий Челябинской области.

Чиновник отметил также, что собранное вторсырье — металл, пластик и стекло — будут отправлять на переработку.

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