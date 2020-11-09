Жителю Челябинской области, убившему многодетную жену-воспитательницу, вынесли приговор

Незадолго до трагедии супруги подали на развод. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Троицком районе приговорили к 10 годам тюрьмы местного жителя. Его признали виновным в убийстве жены. Напомним, трагедия произошла в прошлом году в поселке Кумысное. 39-летний Тимур зарезал жену в подъезде, несколько раз ударив ее ножом, в том числе в спину, когда она пыталась убежать.

— Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Убийство потрясло весь поселок: Оксану здесь знали все. Она работала воспитателем в детском саду, многие водили к ней в группу своих детей. Подруги погибшей рассказывали, что она жаловалась в полицию на угрозы супруга — он избивал и насиловал ее. Силовики возбудили на него дело за угрозу убийством. Пока шло следствие, свои угрозы мужчина воплотил в жизнь.

У супругов остались трое детей, их сейчас воспитывает бабушка. В пользу матери погибшей и детей суд взыскал по 500 тысяч рублей каждому, на общую сумму 2 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru