В Челябинске закрыли несколько парикмахерских и детских магазинов за отсутствие масок и дезинфекторов

Еще девять компаний ждут решения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске на срок до двух недель закрыли шесть предприятий, сообщает пресс-служба администрации города.

— Решениями районных судов Челябинска за грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил приостановлена работа нескольких предприятий торговли и услуг, — прокомментировали в пресс-службе.

Закрыты три парикмахерские в разных районах, два магазина детской одежды и один — нижнего белья. Все предприятия работали как ИП. У некоторых предприятий уже вышел срок приостановки. Как отметили в пресс-службе, поскольку за первый факт грубых нарушений, суд, как правило, приостанавливает на минимальный срок.

На прошедшей неделе в суд передали еще три дела на приостановку деятельности до трех месяцев: фитнес-клуб «Атлант», магазин «Добрыня», магазин «Ермолинские полуфабрикаты». Ранее в суд были поданы материалы на приостановку работы до трех месяцев: кафе «OZZ», караоке-бар «Tarantinoz», бассейн «Восход», сауна «Каскад», студия красоты «Натали» и салон красоты «Твой стиль».

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