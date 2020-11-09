Еще один шанс показать себя: Челябинск может начать подготовку к Форуму глав регионов ШОС

На минувшей неделе в рамках онлайн-мероприятий Шанхайской организации сотрудничества стало известно о том, что Форум глав регионов ШОС может пройти в Челябинске весной 2021 года. Как отмечают общественники, инициативу оценили положительно.

— Предстоящий (второй) Форум планируется в очном режиме, в отличие от первого, который состоялся по видеоконференцсвязи 29 октября. Единственная оговорка — если позволит эпидемиологическая обстановка. Значит, принимающей стороне стоит поднапрячься и бросить все силы на налаживание здорового климата. Будем рассматривать это как еще один шанс показать себя и заодно заполучить дополнительный капитал на улучшение городской инфраструктуры, — сообщает телеграм-канал «Челябушка». — Несмотря на то, что Челябинск лишился права провести саммиты ШОС и БРИКС, выделенные ранее деньги федеральный центр отнимать не стал и кое-что что удалось привести в порядок. Власти не теряют запала, ведь в Шанхайской организации сотрудничества Южный Урал будет председательствовать до конца 2022 года.

Как подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер, взаимодействие региональных структур на Форуме глав поможет наладить прямые контакты и развивать торгово-экономические связи среди субъектов малого и среднего предпринимательства регионов стран ШОС.