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В Челябинске будут судить банду сбытчиков, у которых нашли наркотиков на 8 миллионов

Они продавали «дурь» через интернет
Валентина ВАГАНОВА
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Дело рассмотрит Центральный районный суд Челябинска.

Дело рассмотрит Центральный районный суд Челябинска.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура направила в суд уголовное дело на восьмерых челябинцев, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков и психотропов. По версии следствия, члены ОПГ два года продавали наркотики через интернет-магазин в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Тюмени.

— Сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъяты наркотические средства и психотропные вещества: кокаин, канабис, метамфитамин, амфетамин, МДМА, метадон на сумму более 8 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

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