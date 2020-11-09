В Челябинске будут судить банду сбытчиков, у которых нашли наркотиков на 8 миллионов

Дело рассмотрит Центральный районный суд Челябинска.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура направила в суд уголовное дело на восьмерых челябинцев, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков и психотропов. По версии следствия, члены ОПГ два года продавали наркотики через интернет-магазин в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Тюмени.
— Сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъяты наркотические средства и психотропные вещества: кокаин, канабис, метамфитамин, амфетамин, МДМА, метадон на сумму более 8 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
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