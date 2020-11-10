ВТБ выдал рекордный объем автокредитов в октябре

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По итогам октября объем выдачи автокредитов ВТБ составил 9,4 млрд рублей, что стало рекордным результатом в рамках 2020 г. По сравнению с сентябрем нынешнего года объем продаж увеличился на 21%, а с октябрем прошлого – на 12%.

Всего за 10 месяцев 2020 г. ВТБ выдал более 72 тыс. автокредитов на 62 млрд рублей, из них в октябре – 10 тысяч кредитов. Этот результат также оказался рекордным в этом году и превосходит показатели сентября на 27% и октября прошлого года – на 4%. Наибольшее число заключенных сделок в минувшем месяце пришлось на сегмент новых автомобилей – более 81% или 8,3 тыс. шт. на 8,3 млрд рублей. При этом их доля в сравнении с прошлым октябрем выросла на 7 п.п.

Основным фактором, позволившим существенно восстановить спрос на автокредитование в период пандемии, стала программа государственной поддержки с 10%-ной скидкой от стоимости нового транспортного средства (для регионов ДФО дисконт составляет 25%). По итогам октября доля кредитов с госсубсидированием составила 46%. Всего за 10 месяцев в рамках нее выдано 24,5 тыс. кредитов на 14,5 млрд рублей.

«Благодаря активному участию в программе господдержки и развитию собственных каналов автокредитования в октябре ВТБ вышел на второе место на рынке по объему выданных кредитов*. По нашей оценке, продажи ноября также будут высокими, на уровне октябрьских значений, так как многие клиенты захотят воспользоваться заканчивающейся в этом месяце программой госсубсидирования. При этом, несмотря влияние пандемии, по нашим прогнозам, общий объем выданных автокредитов в текущем году вырастет примерно на 4,5%, до 695 млрд рублей», – комментирует Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

Наибольшей популярностью – 59% от общего числа заявок по программе – пользуется госсубсидирование для семей с детьми. В рамках господдержки средняя стоимость транспортного средства в настоящее время составляет 909 тыс. рублей. Самыми популярными марками, которые приобретают клиенты, традиционно являются LADA, Hyundai и KIA.

По итогам октября регионами-лидерами по объему выданных автокредитов в ВТБ стали Москва (2,7 млрд руб.), Санкт-Петербург (1 млрд руб.), Краснодар (0,5 млрд руб.), Казань (0,4 млрд руб.), Нижний Новгород (0,3 млрд руб.). По итогам 10 месяцев года средний чек выданных автокредитов составляет 849 тыс. руб., что на 10% выше аналогичного показателя прошлого года – 771 тыс. руб.

*По данным банка на основе оперативной информации аналитического агентства АВТОСТАТ.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).