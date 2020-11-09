Такой картины горожане в городском бору увидеть не должны, но общественники в это не верят. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Возведение забора вокруг спортивного комплекса «Полетпо улице Лесопарковой обернулось очередным жаркими спорами чиновников и активистов о границах челябинского городского бора. Возмущенные общественники в соцсетях заявляют о поэтапном уменьшении границ памятника природы в последние годы, но в ведомстве опровергают эту информацию.

По документам земля вокруг спорткомплекса «Полет», принадлежащего депутату Госдумы Олегу Колесникову, не включена в границы городского бора, но территориально расположена в лесу. Активисты бьют тревогу, что на участке в будущем возведут несколько многоэтажных домов, и почти каждые выходные проводят на месте встречи для обсуждения проблемы, а в соцсетях публикуют информацию о «поэтапном выведении городского бора из границ особо охраняемых природных территорий». Но в Минэкологии официально заявляют об обратном.

По данным ведомства, из состава бора в общей сложности за последние 20 лет вывели 49,1 гектара земли, и было это в 2010-м и начале 2011 года. В конце прошлого года Минэкологии включило в границы памятника природы 60 гектаров леса от урочища Монахи до поселка Мелькомбинат.

— На земле, которой планировалось придать особый охранный статус, растут реликтовые растения и обитают краснокнижные животные (ее решили добавить взамен участка бора площадью пять гектаров для строительства корпуса детской хирургической больницы рядом с ЧОДКБ. — Прим. автора), — отметили в Минэкологии. — Общественники обратились в суд, решение о расширении границ бора было отменено, что сейчас оспаривается в кассационной инстанции.

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков считает, что бор должен расширяться, и под защитой должно оказаться как можно больше земель, которые являются ценными и значимыми для его экосистемы.

— Если же требования общественников будут удовлетворены, площадь памятника природы уменьшится на 55 гектаров и вернется к значению 2011 года, — добавил Безруков.

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