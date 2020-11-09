Андрей Барышев награжден Благодарственным письмом за поддержку детского спорта в сельских территориях

В поселке Солнечный Сосновского района при поддержке Гражданского Института Развития «Продвижение» состоялось открытие спортклуба по каратэ Кекусинкай и боксу.

В реализации проекта приняли участие местные власти, депутаты разных уровней, общественные организации.

Создание комфортных условий для занятий спортом детей и подростков по месту жительства является приоритетной задачей государства. На протяжении многих лет этим направлением занимается депутат Госдумы, лидер общественного движения «Соцгород» Андрей Барышев, по инициативе которого вот уже 19-й год подряд в Челябинске проводится Спартакиада дворовых команд. И на этот раз народный избранник не оставил без поддержки юных спортсменов. На торжественном открытии им были вручены боксерские перчатки от «Соцгорода».

В свою очередь организаторы мероприятия отметили вклад депутата в развитие детского спорта, наградив его Благодарственным письмом, в котором говорится: «Уважаемый Андрей Викторович! Гражданский Институт Развития «Продвижение» и Департамент спорта выражаем Вам огромную благодарность за совместное сотрудничество и поддержку детского спорта в сельском поселении п. Солнечный. Мы надеемся на сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений и дальнейшее сотрудничество».

Напомним, ранее Андрей Барышев выступил с предложением пересмотреть некоторые пункты Постановления Правительства, согласно которым с 1 января 2021 года будет введен запрет на размещение в подвальных помещениях жилых домов спортивных секций.

Народный избранник подготовил в адрес Правительства письмо, в котором изложил свою точку зрения на данную проблему и предложил пути ее решения.