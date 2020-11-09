В Челябинске мужчина с ножом напал на семилетнюю девочку

Неизвестного мужчину разыскивает полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошел вчера вечером во дворе дома № 102 по улице Героев Танкограда в Челябинске. Неизвестный мужчина с ножом напал на семилетнюю девочку, которая каталась на самокате возле подъезда. Ребенку пришлось убегать по дворам и скрываться от нападавшего.

— Дочь вышла гулять с другими детьми, все ребята разбежались по площадке, она осталась кататься на самокате возле дома, — рассказал КП-Челябинск отец девочки Николай. — Из-за угла выбежал мужчина, по росту — подросток, достал нож и начал кричать «Уйди отсюда, тварь!» Она с самоката упала, мужчина ударил ее по щеке — у нее небольшая царапина теперь. Потом она выбежала к остановке из двора, подошла к женщине, чтобы попросить помощи, а та прогнала ее со словами «Иди отсюда, а то сейчас полицию вызову».

После этого перепуганная девочка выбежала к магазину, где было много людей. Нападавший отстал, и она начала дворами возвращаться домой, но снова нарвалась на этого мужчину. Тогда он забрал у нее самокат и выбросил в кусты. Девочка побежала на школьный двор и там спряталась за деревом. Затем она убежала к другу домой, и уже оттуда ее забрала старшая сестра.

Отец девочки написал заявление в полицию, девочка серьезно не пострадала — у нее остались царапина на щеке и синяк после падения.

— Проводится проверка, зарегистрировано сообщение по факту нападения, — сообщили в полиции Челябинска.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства инцидента, ищут свидетелей и очевидцев нападения.

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