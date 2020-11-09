В аптеках Челябинска можно бесплатно измерить кислород в крови

Пульсоксиметры получат все государственные аптеки Челябинской области. Фото: Ольга АНТОНОВА.

Новость о закупке пульсоксиметров — приборов для измерения уровня кислорода в крови и пульса — губернатор Челябинской области Алексей Текслер опубликовал в понедельник, 9 ноября, в официальном аккаунте социальной сети Инстаграм. Напомним, что в норме уровень кислорода в крови должен составлять 95 % и более.

«Закупили для государственных аптек пульсоксиметры. Там можно будет на месте измерить уровень насыщения крови кислородом», — сообщил глава региона.

Умные портативные приборы хранятся у провизоров. Воспользоваться пульсоксиметром можно будет бесплатно. Решение важное: розничная цена аппарата - больше тысячи рублей.

Глава региона проанализировал сообщения подписчиков о нехватке лекарств в аптеках. Люди жалуются на дефицит антибиотиков, арбидола и других противовирусных препаратов.

Текслер поручил Областному аптечному складу увеличить отгрузки в государственные аптеки. Оперативность поставок увеличило решение на федеральном уровне об отмене обязательной маркировки медикаментов. Задача — иметь контролируемый двухмесячный запас востребованных препаратов. Кстати, все больницы региона обеспечены медикаментами и СИЗами.

Еще одна задача, поставленная губернатором перед минздавом, — мониторинг цен на лекарства из перечня жизненно важных. Она расти не должна. Впрочем, власти обещают отслеживать колебание всей номенклатуры, чтобы вместе с УФАС разбираться с необоснованными ценами.

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