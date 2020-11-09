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Общество

В Челябинской области начали охранять елки от незаконной рубки

Для нарушителей предусмотрены штрафы до 300 тысяч
Валентина ВАГАНОВА
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Помимо штрафов «черный» лесоруб обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду.

Помимо штрафов «черный» лесоруб обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

До Нового года — 53 дня. Но лесные инспекторы и полиция уже начали рейды в местах возможных рубок елей. Кроме того, скоро в лесах организуют стационарные посты. Об этом сообщили в Главном управлении лесами Челябинской области.

Тем, кто думает срубить новогоднее дерево тайком, в ведомстве напоминают о штрафах.

— Для граждан размер административных штрафов составит от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей, — рассказал начальник отдела госконтроля Главного управления лесами Челябинской области Алексей Шабунин.

Но помимо штрафов «черный» лесоруб обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Если его сумма составит 5 тысяч рублей и более, нарушителя привлекут к уголовной ответственности по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по ней — до шести лет колонии. А если при незаконной рубке применялись техника и машины, их конфискуют, и размеры штрафов увеличатся.

— В предновогодний период прошлого года было организовано 28 стационарных постов и проведено 1702 рейда. В результате было выявлено три случая незаконной заготовки новогодних елей, срублено 271 дерево, — напомнили в ведомстве.

НА ЗАМЕТКУ

Сообщить о незаконной рубке или уточнить информацию о проходящих в лесах рубках можно в диспетчерской службе Главного управления лесами 261-65-54, 261-65-55. А также можно оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

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