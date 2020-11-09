Челябинская область сохранит ковидные доплаты медработникам

-. Фото: Иван МАКЕЕВ

В России меняется принцип начисления доплат медработникам за работу с ковидными пациентами. Но Челябинская область сохраняет все выплаты сотрудникам лечебных учреждений, которые не вошли в список федерального минздрава. В месяц из областного бюджета на эти задачи направляется 400 млн. руб.

Подобности решений раскрыла первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт 9 ноября на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

— На смену 415 и 484 Постановлениям правительства РФ приходит единый документ N 1762. И это уже будет не доплата к заработной плате — речь идет о социальной выплате. Осуществляться она будет через Фонд социального страхования. Реестры медицинские организации будут передавать в Фонд, и там будет назначаться эта выплата, — заявила Ирина Гехт.

Отличие в том, что социальная выплата не учитывается при расчете выпускных и выходных пособий, тогда как доплата учитывалась при начислении сумм в указанных случаях.

Расчет социальной выплаты будет отталкиваться от рабочих смен, фактически проведенных в ковидных зонах. У кого-то это шесть часов, у кого-то — восемь. Фиксированные выплаты за смену будут начисляться в зависимости от категории работников. Например, социальная выплата врачу госпитальной базы рассчитана в размере 3380 руб.

По словам Гехт, новый принцип оплаты более справедлив с социальной точки зрения: больше получат те медики, которые больше времени проводят с ковидными пациентами.

По амбулаторно-поликлиническому звену и службе скорой помощи расчет будет вестись также посменно. Но при условии, что у пациента подтвержден ковид. Сейчас власти прорабатывают технологию совмещения подтверждения диагноза и начисления доплаты.

В Челябинской области по распоряжению губернатора сохранены все областные доплаты медработникам: порядка 400 млн руб. в месяц направляется из регионального бюджета на выплаты сотрудникам ЛПУ — техническому персоналу и тем работникам, которые не учтены в федеральном постановлении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru