«Челбаскет» одержал вторую победу в чемпионате России и набрал 650 тысяч просмотров в ТикТок

"Челбаскет" в Ростове-на-Дону переиграл местный "БАРС-РГЭУ". Фото БК "Челбаскет".

С начала турнира в Суперлиге-2 челябинские баскетболисты провели уже пять игр. Новичок чемпионата России «Челбаскет» уже успел отметиться двумя победами в пяти стартовых матчах.

В минувшее воскресенье с минимальным счетом 63:61 в гостях челябинцы одолели ростовский клуб «Барс-РГЭУ» (18:15, 9:10, 14:22, 22:14)

— Баскетбол — это игра, результат которой состоит из мелочей. Не могу сказать, что мы вышли на паркет в лучшей физической форме: изматывающий переезд, пятнадцать часов в дороге… Тяжелая была игра, сложная победа! По составу в этой игре хочу выделить Андрея Логинова (16 очков, 10 подборов), он в очередной раз подтвердил свой высокий класс, Егора Тиканова (13 очков., 5 подборов) в целом и с очень важными двумя штрафными в четвертой четверти, Никиту Перцева (10 очков., 6 подборов.) с его трехочковым, который переломил ход игры. В очередной раз благодарю болельщиков. Ваша онлайн-поддержка очень важна для команды особенно на расстоянии в тысячи километров, — прокомментировал исход поединка главный тренер БК «Челбаскет» Максим Перцев.

Следующая игру челябинцы проведут снова нам выезде с одним из лидеров Суперлиги-2 — клубом «Барнаул», отмотав не одну тысячу километров на восток страны. Кстати накануне барнаульцы уверенно обыграли магнитогорский «Металлург».

А недавно «Челбаскет» запустил свой аккаунт в популярной социальной сети Тик Ток. Ролик, выложенный 7 ноября вечером, за сутки набрал 650 тысяч просмотров и девяносто пять тысяч лайков. За один день на аккаунт «Челбаскета» подписались более трех тысяч подписчиков. И это количество продолжает расти.

В клубе рассказали, что видео «Когда тренер пересмотрел ТикТок» было снято во время тренировки в Челябинске. В команде шутят, что такой танец для любителей юмора и баскетбола с финальными бросками в кольцо теперь входит в обязательную программу разминки. А еще популяризирует баскетбол.

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