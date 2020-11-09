Активист придумал, как решить проблему высоких бордюров в Челябинске

Данил Девятов представил челябинцам свою «уникальную разработку». Фото: кадр из видео vk.com/Изнанка Челябинска

Челябинский активист Данил Девятов решил высмеять высокие бордюры, которые создают неудобства для маломобильных горожан. Он снял пародию на «магазин на диване» и предложил родителям с колясками свою «уникальную разработку» — доску с железным покрытием.

— Мы кладем две доски на бордюр. Посмотрите, теперь на любой бортик можно заехать на коляске без проблем, — объяснил Данил Девятов. — Уникальное предложение только сегодня: при покупке одной доски, вторая в подарок.

В видео «отец с коляской» признается, что так ему стало гораздо удобнее перемещаться по Челябинску.

Напомним, на прошлой неделе девушка на девятом месяце беременности, пытаясь перейти дорогу, покалечилась из-за высокого бордюра. Она упала прямо на проезжую часть.

Кстати, в прошлом месяце Данил Девятов сделал еще одно пародийное видео «В мире дорожного хозяйства», в котором высмеял установку серых заборов. В комитете дорожного хозяйства объяснили, что ограждения должны направлять пешехода и обеспечивать его безопасность.

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