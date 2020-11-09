В Челябинской области сыну депутата, сбившему семейную пару, отказали в условном наказании

Руслан Имангулов на два года отправится в колонию-поселения. Фото: УГИБДД по Челябинской области/Личная страница героя публикации в соцсети

Сын кунашакского депутата Руслан Имангулов проведет два года в колонии-поселения. Такое наказание вынес суд Кунашакского района 22-летнему южноуральцу, насмерть сбившему супружескую пару. Еще два с половиной года ему нельзя садиться за руль.

Адвокат и виновный посчитали наказание слишком суровым и просили суд об условном сроке. Однако желаемого не добились.

— В судебном заседании прокурор добился признания несостоятельными доводов защитника и осужденного о несправедливости приговора вследствие чрезмерной суровости назначенного наказания, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, трагедия произошла в июле 2019 года. Тогда Руслан Имангулов ехал по селу Кунашак. Он превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на обочину, где насмерть сбил двух человек. Похоже, виновный любил погонять, ведь за год до аварии он нахватал 47 штрафов, в основном, за превышение скорости.

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