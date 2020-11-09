Сколько отработают, столько и получат: в Челябинской области медикам, лечащим больных COVID-19, будут по-новому расчитывать выплаты

В Челябинской области медики получат социальные выплаты за работу с больными коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области медики, работающие с коронавирусными больными, будут получать не доплату, а социальную выплату. Об этом сегодня, 9 ноября, рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

По новым правилам, выплату не будут учитывать при расчете отпускных и других пособий. Также доход медработника теперь зависит от количества отработанных смен. Например, сейчас врач, пришедший на единичную консультацию, получит столько же, сколько и его коллега, отпахавший месяц в ковидном госпитале.

Работники скорой помощи и поликлиник тоже будут получать выплату за количество отработанных смен, но только если у их пациентов официально подтвержден коронавирус. Без внимания не оставили и патологоанатомов, на них также распространяется социальная выплата.

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