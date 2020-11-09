Нет интернета — нет заболевших: в Магнитогорске отключили Wi-Fi из-за распространения коронавируса

Из-за угрозы распространения коронавируса в Магнитогорске отключили Wi-Fi Фото: Иван МАКЕЕВ

Магнитогорский оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение об отключении Wi-Fi в парках, скверах и торговых комплексах из-за угрозы распространения COVID-19. Бесплатный интернет больше не доступен на территории бульвара «Огни Магнитки» и парка у Вечного огня.

Как объяснили в администрации Магнитогорска, нет интернета — нет людей, а значит вирус не распространяется.

— Подобные меры предприняты для того, чтобы не допустить массовое скопление людей, особенно детей и подростков, в торговых центрах, парках и скверах на фоне растущего числа заболеваний, — прокомментировали в мэрии.

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