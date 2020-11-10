Утепляемся: в Челябинской области похолодает до -13 градусов

Температура воздуха начнет снижаться с сегодняшнего дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода на Южном Урале неумолимо движется к зиме. Сегодня утром, 10 ноября, жители некоторых районов области уже почувствовали похолодание. Столбики термометров опустились до 0, -5, при прояснении где-то и до -10. Днем воздух прогреется до -2, +3 градусов. Местами пройдет небольшой снег, в горах — до умеренного. Сегодня стоит быть аккуратными на дорогах — из-за перепада температур образуется гололедица.

В ночь на 11 ноября похолодает еще сильнее. По прогнозу Челябинского гидрометеоцентра, ожидается -3,-8, при прояснении до -12. А днем будет 0,-5. Весь день будет пролетать снег, на дорогах — гололедица.

В ночь со среды на четверг, 12 ноября, будет -5,-10, при прояснении температура опустится до -13. А днем -2,-7. Тоже будет идти снег.

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