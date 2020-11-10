В Челябинской области пошла на спад заболеваемость пневмонией

Вице-губернатор также отметила, что в регионе сократилось время ожидания КТ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что в Челябинской области снизилось число заболевших пневмониями. Такой показатель дала статистика за прошлую неделю по сравнению с предыдущей.

— Посмотрим еще эту неделю, прежде чем говорить о какой-либо тенденции. Думаю, это хороший наметившийся тренд, будем надеяться, что он будет сохранен, — отметила замглавы региона на очередном брифинге по коронавирусу.

При этом число ковидных пневмоний растет. Накануне было зарегистрировано 189 заболевших за сутки.

Ирина Гехт также отметила, что в регионе сократилось время ожидания компьютерной томографии. Теперь пациенты доставляются на обследование в течение суток.

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