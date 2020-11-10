В Челябинске иномарка сбила подростка на светофоре

Врачи осмотрели подростка и назначили ему амбулаторное лечение. Фото: Иван МАКЕЕВ

ДТП произошло возле дома №29 по Комсомольскому проспекту накануне утром, 9 ноября. Skoda сбила 14-летнего школьника, когда он переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

— В результате ДТП подросток получил травмы. Ему рекомендовано амбулаторное лечение, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

В Челябинской области сегодня и в ближайшие пару дней будет гололедица на дорогах. Госавтоинспекторы напоминают водителям, что нужно снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам, увеличивать дистанцию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru