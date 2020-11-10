В гостях у книголюбов: библиотека в Касаргах пополнилась новыми книгами

Библиотека поселка Касарги Сосновского района пополнилась новыми книгами. Это стало возможным благодаря акции «Читай с Комсомолкой», социальным партнером которой выступило общественное движение «Соцгород» под руководством депутата Госдумы Андрея Барышева.

Челябинская редакция «Комсомольской правды» передала общественникам книги из серии юношеской библиотеки. Это издания о лучших архитекторах мира, известных поэтах и знаменитых музеях, а также кулинарные энциклопедии.

Акция стартовала еще несколько месяцев назад, но до сих пор получает большой отклик. И новые заявки от библиотек. В том числе сельских. Недавно с просьбой о полнении библиотечного фонда в «Соцгород» обратились представители Касаргинской библиотеки. Свое обращение они отправили Андрею Барышеву с соцсетях. Ответ не заставил себя долго ждать. На днях активисты «Соцгорода» побывали в гостях у касаргинцев и передали книги в дар библиотеке.

— «Соцгород» уже не раз проводит подобные мероприятия. Спасибо «Комсомолке» за то, что пригласили нас участвовать в этой доброй акции. Уверен, что все издания найдут своего читателя. Это и художественная, и научно-популярная литература, и исторические книги. Такая литература очень востребована, особенно в сельских библиотеках, — прокомментировал Андрей Барышев.