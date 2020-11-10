Южноуральцам рассказали, как усилить свою защиту от гриппа и ОРВИ, когда вокруг все чихают и кашляют

Cейчас такое время, когда даже «простые» вирусные инфекции становятся опасными. Чтобы себя защитить и не заболеть, врачи рекомендуют постоянно заботиться об укреплении своего естественного иммунитета и использовать все возможные средства и способы профилактики ОРВИ, в том числе медикаментозные. «Оциллококцинум» уже после первого приема может усилить ваш естественный барьер против вирусов¹, снижая вероятность заболеть до 6 раз²³. При заболевании ОРВИ и гриппом основным путем проникновения вируса в организм являются слизистые оболочки носа и рта. Прием «Оциллококцинума» повышает концентрацию специальных антител — иммуноглобулинов , которые уничтожают вирусы, попадающие на слизистую оболочку полости носа и рта, и не позволяют им заражать организм.

«Оциллококцинум» — гранулы, которые быстро рассасываются и начинают защищать сразу с первой дозы¹´ , усиливая выработку иммуноглобулинов . Так создается дополнительный мощный барьер, защищающий организм от инфекций.

Согласно инструкции по медицинскому применению «Оциллококцинум» для профилактики принимается по 1 дозе 1 раз в неделю в период распространения ОРВИ. 2. Самсыгина Г.А., Богомильский М.Р., Казюкова Т.В., Радциг Е.Ю. Профи¬лактика и терапия острых респираторных заболеваний с использованием гоме¬опатических средств. Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского, 2008. Т. 87. №6., 92-96. 3.Селькова Е. П., Алешина Е.Н., Штундер И.П., Ларусси Ж., Лапицкая А. Современные препараты в лечении гриппа и ОРВИ. «Оциллококцинум», РМЖ, 2008. Т.16. №22, 1516-1520. 4. Е.П. Селькова, А.Л.Волчецкий, А.С. Лапицкая, Е.Ю.Радциг, Н.В. Ермилова. Влияние Оциллококцинума на интерферонообра¬зование у частоболеющих детей. Педиатрия №4 2009, 42-47. 5. Клиническая фармакология и фармакотерапия: учебник. — 3-е изд., доп. и перераб. / под ред. В.Г. Кукеса, А.К. Стародубцева. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 832 с.

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