ЧМК обновил газоочистку в сталеплавильном цехе

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») завершил ремонт газоочистного оборудования в кислородно-конвертерном цехе — одном из основных производственных участков выплавки стали.

Капитальные ремонты проведены на конвертере №2 и машине непрерывного литья заготовок №4. Конвертер прошел полную перефутеровку (обновление внутренней облицовки), выполнен ремонт газоочистного оборудования, заменены основные элементы газоотводящего тракта. Это позволит поддерживать на низком уровне влияние на атмосферную среду, повысить безопасность работы агрегата. На МНЛЗ-4 полностью обновлена технологическая линия, включая участок охлаждения заготовок. Выполнены работы по повышению надежности системы охлаждения.

— Масштабный ремонт комплекса снизит влияние производства на окружающую среду, — рассказал начальник кислородно-конвертерного цеха ПАО «ЧМК» Максим Лещенко.

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