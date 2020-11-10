Андрей Барышев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Депутат Государственной думы Андрей Барышев обратился к сотрудникам органов внутренних дел с поздравлением:

— Вот уже более двух веков полиция была и остается важной опорой государственной власти. Сегодня профессия защитника правопорядка — одна из самых серьезных и уважаемых в нашей стране. От нее зависит экономическая, социальная и политическая стабильность в обществе.

Сотрудники органов внутренних дел стоят на защите прав и свобод граждан, с честью и достоинством несут свою службу, обеспечивая россиянам мирную и спокойную жизнь.

Особые слова благодарности в этот день хотелось бы сказать ветеранам, которые служат молодому поколению образцом мужества, стойкости, патриотизма и верности профессиональному долгу.

Спасибо матерям и женам защитников правопорядка — они хранят тепло домашнего очага, разделяют успехи и неудачи своих близких, с волнением и тревогой ждут их со службы.

В этот праздничный день я от всей души желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия, надежных и верных товарищей, успехов в благородном деле служения Отечеству!

С праздником, друзья!