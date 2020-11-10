Big Data показала, как отдыхают южноуральцы этой осенью

Анализ обезличенных больших данных МТС в первые осенние месяцы показал необычный рост популярности мест загородного отдыха в Челябинской области. В этом году, несмотря на пасмурную погоду и первый снег, южноуральцы продолжили проводить время на природе вблизи водоемов. Как показало исследование, в сентябре и октябре, жители Челябинска чаще выезжали за город на один день. При этом треть из них останавливалась на ночь в загородных домах, на турбазах и в санаториях. Возраст людей, которые чаще выезжали из города составил 35-45 лет.

Исследование показало, что самым привлекательным местом для посещения этой осенью стал санаторий «Кисегач», расположенный между озерами Кисегач и Теренкуль. Второе места рейтинга привлекательных локаций занял поселок Увильды. В ТОП-3 также вошел поселок Метлино, расположенный под Озерском на берегу озера Кожакуль. Комплекс «Золотой пляж» на озере Тургояк, популярный у южноуральцев этим летом, занял лишь четвертое место.

На природе жители Челябинской области продолжают активно использовать цифровые сервисы — в сентябре и октябре более 60% отдыхающих выходили в интернет и использовали мобильные приложения. Чаще всего в сети оставались южноуральцы в возрасте от 20 до 28 лет, которые проводили больше времени в социальных сетях и мессенджерах — они скачали больше половины интернет-трафика. Второе место с небольшим отставанием заняли музыкальные сервисы, однако высокую популярность показали и площадки для просмотра видео-контента, например, только к YouTube обращались более 20% отдыхающих.

- У нас накоплен опыт в реализации проектов по оценке туристических потоков и создании цифровых двойников городов в разных регионах — от центральной части России до Дальнего Востока. Big Data МТС позволяет анализировать самые различные параметры, начиная от посещаемости отдельный объектов, динамики перемещений в течение заданного периода и загруженности инфраструктуры, до составления цифрового портрета или модели. На основании таких точных данных можно оценивать потенциал того или иного объекта, делать выводы по дальнейшему развитию конкретного бизнеса и даже региона. Уверен, что решение будет способствовать развитию туристической инфраструктуры на Южном Урале, — рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

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