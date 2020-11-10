«Там вон еще один лежит, опасное место»: в Челябинске перевернулась маршрутка с пассажирами

По предварительным данным, никто не пострадал. Фото: instagram.com/74.chp

На Северо-Западе Челябинска сегодня днем, 10 ноября, перевернулось маршрутное такси № 3. В салоне было три пассажира. ДТП произошло возле дома №85 по улице Профессора Благих.

— 24-летний водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. Автомобиль получил механические повреждения. Обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Очевидцы выложили в Сеть видео с места аварии. На нем автор отмечает, что неподалеку находится еще один перевертыш.

— Там вон еще один лежит, опасное место. Надо уезжать, — говорит челябинец.

В ГИБДД уточнили, за пять минут до ДТП с маршруткой перевернулся UAZ Hunter, за рулем был 54-летний водитель. По предварительным данным, он серьезно не пострадал. Аварии произошли независимо друг от друга.

Напомним, на сегодня синоптики прогнозировали снег и гололедицу. А ГИБДД предупреждало водителей, что на дорогах нужно быть внимательнее из-за непогоды.

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