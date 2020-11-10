ВТБ нарастил выдачи ипотеки на Южном Урале на 25%

Фото: предоставлено ВТБ

За январь-октябрь 7 тысяч южноуральских семей получили в банке жилищные кредиты на общую сумму 10,8 млрд рублей, что на 25% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В том числе 800 сделок на 1,5 млрд рублей проведены в рамках льготной госпрограммы для приобретения жилья в новостройках.

Осенью спрос на ипотеку достиг пиковых значений и впервые превзошел показатели марта-2020. Так, в сентябре ВТБ выдал в регионе ипотеку на 1,2 млрд рублей, а в октябре – на 1,3 млрд рублей, что на текущий момент является рекордом для 2020 года.

Ипотечный портфель ВТБ в Челябинской и Курганской областях с начала года увеличился на 17% – до 28,8 млрд рублей (по состоянию на 1 октября). Это обеспечило заметный рост розничного кредитного портфеля, который насчитывает 66,7 млрд рублей (+9%). Также в его структуре вырос и объем кредитов наличными – до 31,3 млрд рублей (+7%).

Помимо жилищных кредитов, за три квартала 2020 года южноуральцы оформили в ВТБ кредиты наличными на 10,7 млрд рублей и автокредиты на 1,5 млрд рублей, что сопоставимо с показателями за аналогичный период прошлого года. Суммарный объем займов, выданных банком в регионе, составил 21,8 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств ВТБ в Челябинской и Курганской областях динамично растет – на 1 октября он превысил 63 млрд рублей, увеличившись с начала года на 28%. Основным драйвером здесь стал высокий интерес клиентов к инвестиционным продуктам, на которые приходится уже около трети портфеля. С начала года объем вложений южноуральцев в данные инструменты более чем удвоился и достиг 20,2 млрд рублей.

Аналогичный тренд банк фиксирует и по направлению Private Banking: за девять месяцев 2020 года портфель инвестпродуктов в этом сегменте вырос более чем в 2 раза, до 11,3 млрд рублей. В целом объем средств челябинских VIP-клиентов под управлением ВТБ увеличился в 1,5 раза и достиг 24 млрд рублей.

Эдуард Громов, управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях, прокомментировал: «2020 год отличается исторически низкими ставками по всем видам кредитных продуктов, что стимулирует спрос как на оформление новых займов, так и на рефинансирование действующих. На популярность ипотеки также позитивно влияют госпрограммы и повсеместное развитие цифровых сервисов, что в совокупности создает уникальную благоприятную ситуацию для улучшения жилищных условий. Кроме того, важным трендом года стал сдвиг потребительских предпочтений по направлению сбережений: все чаще южноуральцы предпочитают вкладам инвестиционные инструменты».

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).