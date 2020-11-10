Ивана Урганта рассмешила реклама челябинской школы китайского языка

Сотрудники и ученики школы сняли забавный 10-секундный ролик о знании китайского языка. Фото: кадр с видео

Челябинская школа иностранных языков «Меленький император» засветилась на Первом канале в передаче «Вечерний Ургант». Недавно в шоу появилась новая рубрика «Живи, ИП, живи!». В ней показывают 10-секундные рекламные ролики ипэшников со всей России. Так телевизионщики решили поддержать малый и средний бизнес, по которому серьезно ударила пандемия.

В один из выпусков и посчастливилось попасть языковой школе из Челябинска.

— Мы попытали удачу и у нас получилось, мы очень рады! Убедитесь сами! Ведущий лично отметил ролик в эфире, — рассказал КП-Челябинск представитель школы Никита Маркушин.

Когда пришло время разыгрывать приз — право еще одного показа ролика в эфире, Иван Ургант сказал: «Я мечтаю, чтобы это была школа китайского языка».

Не будем описывать ролик, чтобы не спойлерить. Просто посмотрите и улыбнитесь. А увидеть весь выпуск можно на Youtube (смотреть с 12:29 мин).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru