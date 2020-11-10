В Челябинской области осудили начальника почты за хищение пенсий

В Карталах вынесли приговор начальнику почтовой связи за присвоение чужих денег. Этим летом она похитила 225 тысяч рублей, которые предназначались для выплаты пенсии жителю села.

— С учетом наличия обстоятельств, смягчающих наказание, в том числе добровольного возмещения причиненного ущерба, осужденной назначено наказание в виде года лишения свободы условно, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Приговор вынес Карталинский городской суд. Он еще не вступил в законную силу, то есть, осужденная может обжаловать его.

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